В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных

В России следует создать институт уполномоченного по защите животных. Об этом, ссылаясь на законопроект депутата Госдумы Дмитрия Гусева, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что должность уполномоченного по защите животных необходимо учредить при министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Уполномоченный будет заниматься контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение с ними, следить за работой органов власти, ветеринарных служб.

По мнению Гусева, уполномоченный необходим для того, чтобы заработала схема с чипированием домашних собак, учетом и штрафами для безответственных хозяев.

5 апреля депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил, что хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, нужно обязать пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ.

Ранее общественники не поддержали законопроект о бездомных животных.