Экзоскелет из кремния позволил перелить мышам кровь человека

Ученые успешно перелили клетки крови человека мышам. В норме такая процедура привела бы к летальному исходу у животных. Его предотвратил особый «экзоскелет» для клеток крови, сообщает MedicalXpress.

В январе 2024 года Американский Красный Крест объявил о чрезвычайной нехватке крови: число донаций упало до минимума за 20 лет. В новой работе ученые представили метод SARNAS. Он заключается в создании оболочки на поверхности клеток крови эритроцитов, которые переносят кислород. «Экзоскелет» представляет собой наночастицы кремния.

Переливание крови возможно только при совпадении группы крови. Новый метод позволил перелить кровь человека мышам. Такой межвидовой подход называют ксенотрансфузией. Метод SARNAS скрывает поверхностные молекулы на эритроцитах, которые определяют группы крови. В результате иммунитет животного не распознает эти молекулы и не начинает атаковать клетки донорской крови.

Также метод оказался пригоден для сохранения донорских органов. Через них перекачивали обработанную кровь, что позволило сохранить сымитировать нормальный кровоток. Благодаря этому орган получал достаточно кислорода.

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