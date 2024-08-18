Найден способ выявить болезнь Паркинсона с точностью 86% без посещения врача

Новый метод анализа видео с помощью машинного обучения позволяет обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона, в том числе невидимые человеческому глазу. Результаты исследования опубликованы в журнале Parkinsonism & Related Disorders (PARKINSONISM RELAT D).

Ученые из США применили машинное обучение для анализа видео с людьми, которые выполняли простые движения руками и ногами. Они искали тонкие различия между здоровыми людьми и людьми с ранней болезнью Паркинсона. Метод позволил выявить отличия с точностью 86%.

Результаты подчеркивают, что болезнь Паркинсона часто начинается асимметрично, то есть на ранних стадиях заболевания одна сторона тела поражается сильнее.

Болезнь Паркинсона возникает из-за потери клеток мозга, вырабатывающих вещество дофамин. Это приводит к двигательным расстройствам, депрессии, нарушениям сна и инвалидизации.

До этого ученые выяснили, что к болезни Паркинсона может приводить накопление жиров в клетках мозга, отвечающих за выработку дофамина. Открытие может лечь в основу первых препаратов против болезни Паркинсона.

Ранее ученые нашли связь между болезнью Паркинсона и дневным сном.