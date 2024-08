Ученые раскрыли тайну появления крупнейшего в мире месторождения железной руды

Австралийские ученые из Университета Кертина выяснили, как именно возникло крупнейшее в мире месторождение железной руды, расположенное в провинции Хамерсли на западе Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Железорудные залежи объемом более 50 млрд тонн в Хамерсли находятся на участке земной коры, известном как кратон Пилбара. Этот фрагмент считается одной из двух известных геологических зон, датируемых архейским эоном (3,8-2,5 млрд лет назад). Второй архейский кратон — Каапвааль — находится в ЮАР. Кратон Пилбара содержит некоторые из древнейших пород на Земле.

Как выяснили ученые, породы кратона Пилбара застали рождение и распад нескольких суперконтинентов, включая распад суперконтинента Колумбия, существовавшего между 1,7 и 1,45 млрд лет назад, а также последовавшее образование Австралии между 1,4 и 1,1 млрд лет назад.

Команда датировала минералы в восьми полосчатых железных формациях — гигантских блоках осадочной породы, содержащих чередующихся слоев оксидов железа, таких как магнетит и гематит, и бедных железом минералов.

Измерения показали, что железная руда образовалась примерно в то же время, когда суперконтинент Колумбия, также известный как Нуна, распадался, образуя первичный австралийский континент.

Ученые отметили, что их открытие позволило лучше понять взаимосвязь между месторождениями различных элементов и крупными тектоническими событиями.

Ранее исследователи создали новую теорию образования континентов Земли.