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Суд не стал ограничивать полковника Степина в сроках ознакомления с делом

Подозреваемым в хищении ₽80 млн у Росгвардии продлили сроки ознакомления с делом
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Московский военный суд отклонил ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материалами дела в отношении четырех обвиняемых в хищении 80 миллионов рублей при поставках штабных комплексов для авиации Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди обвиняемых — заместитель начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии Андрей Степин, а также двое других офицеров и один предприниматель.

Следствие утверждает, что обвиняемые завысили стоимость контракта путем подмены спецификации поставляемых штабных зданий. Вместо заказанных разборных конструкций, обеспечивающих мобильность и быстроту развертывания, были поставлены более дешевые стационарные здания. Разница в стоимости и составляет предмет обвинения.

С ноября 2024 года Степин находится в СИЗО, его арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Аналогичная мера пресечения была избрана еще трем фигурантам — полковникам Росгвардии Олегу Гамаюнову и Андрею Чернобаеву, а также генеральному директору ООО «Вектор» Алексею Суркову.

Ранее замглавы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.

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