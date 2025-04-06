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СКА вылетел из Кубка Гагарина

СКА проиграл «Динамо» со счетом 2:5 и покинул розыгрыш Кубка Гагарина
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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА покинул плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде московскому «Динамо».

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА закончил регулярный чемпионат на седьмой строчке.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

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