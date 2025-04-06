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ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче 23-го тура РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу «армейцев». Первый гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев на 15-й минуте. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счет. На 78-й минуте ЦСКА вперед вывел Мойсес, а окончательный счет с пенальти на 90+6-й минуте установил Иван Обляков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе ЦСКА обошел «Динамо» в турнирной таблице. После 23 туров «армейцы» занимают третью строчку, набрав 44 очка, у «Динамо» — 42 балла и пятая позиция.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Оренбургом» — встреча состоится 12 апреля. В тот же день «Динамо» сразится на выезде с «Пари НН».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА рассказали, как будут возвращать Россию на турниры.

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