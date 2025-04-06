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Минск готовится обсуждать с Москвой сроки и техпараметры строительства своей второй АЭС

Белоруссия готовится к консультациям с Россией по техвопросам о второй АЭС
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Андрей Александров/РИА Новости

В белорусском минэнерго готовятся к консультациям с Россией по поводу строительства второй АЭС (атомной электростанции) в республике, передает телеканал «Беларусь 1».

По словам министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза, на них стороны будут обсуждать технические параметры электростанции, финансовые условия проекта и сроки его реализации. Чиновник отметил, что энергетики страны готовы к строительству АЭС и считают, что вторая станция будет работать на экономику республики.

Белоруссия совместно с российским «Росатомом» построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Ее первый энергоблок был запущен в 2020 году, а второй введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Во время визита в Москву в марте президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию. По его словам, помощь Минску понадобится при создании реактора. Политик сказал, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии и будет способна обеспечивать электроэнергией новые регионы России.

Ранее гендиректор «Росатома» рассказал, что корпорации «доставалось» от Лукашенко.

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