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В Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать

Депутат Рады Дубинский: до трети личного состава ВСУ могли дезертировать
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Около 250 тысяч человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли дезертировать. Об этом утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, по официальным данным, на 1 апреля было зарегистрировано 175 435 случаев дезертирства.

Дубинский утверждает, что в реальности фиксируется только 60-70% от общего числа дезертиств. Он добавил, что еще приблизительно 250 тысяч пропали без вести. С учетом этих данных в ВСУ сейчас служат от 250 до 300 тысяч человек, утверждает депутат.

До этого замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что командование Вооруженных сил Украины заметило, что российская армия наращивает личный состав войск в зоне боевых действий и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях.

Палиса отметил, что расширить численность группировки в зоне боевых действий армия Россия планирует до 15 тыс. военнослужащих. По его словам, это примерно 15 мотострелковых дивизий.

Ранее Ермак заявил, что Украина не станет нейтральной и не будет сокращать ВСУ.

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