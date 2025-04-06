В «Динамо» высказались о дальнейшей карьере Овечкина

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побив снайперский рекорд Уэйна Гретцки, добился того, что никому не было под силу. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил директор хоккейной школы «Динамо», бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

«Как будет складываться дальше его карьера? Знаете, как говорят: step by step — надо идти постепенно. Ведь он добился того, чего люди не могли добиться в истории. Только один человек смог это сделать — а посмотрите, сколько лет Гретцки был один на этой вершине. Ближайший к нему Горди Хоу забросил 801 одну шайбу. Представляете, он в последний раз выходил на лед [в НХЛ] в возрасте 52 лет. Он забивал в ту эпоху, когда у вратарей было меньшей амуниции, скорости были ниже. Сколько времени он один держал рекорд? Никто не думал, что это достижение побьют», — напомнил Сафронов.

Овечкин забросил историческую 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он превзошел державшееся 26 лет достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки и единолично стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После его гола матч был приостановлен для церемонии чествования россиянина, он получил поздравления лично от Гретцки.

Примечательно также, что лидер «Вашингтона» догнал Гретцки по количеству матчей в североамериканской лиге. Игра против «Айлендерс» стала для Овечкина 1487-й — столько же встреч провел и канадец. В предыдущей встрече, когда «Вашингтон» обыграл «Чикаго» 5:3, россиянин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки — на это ему потребовалось на матч меньше, чем выдающемуся канадскому форварду.

Ранее в «Динамо» заявили, что Овечкин поднял флаг на Эвересте.