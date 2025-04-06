Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращение зимы в Москву сняли из космоса

«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона «Зион» со спутника
close
Госкорпорация «Роскосмос»

Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сняли из космоса циклон «Зион», который принес в Москву снегопады и метели. Фотография опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Зима вернулась в столицу», — отмечается в посте.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала, что 6 апреля в городе выпадет более 10 мм осадков, что станет новым суточным рекордом (больше было только в 1903 году). На этом фоне Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине в ближайшие несколько дней. Однако призыву последовали не все. Одно из ДТП на МКАД попало на камеру — там столкнулись пять машин. Из-за непогоды в Москве приостановлена аренда велосипедов и электросамокатов. В столичном дептрансе объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. По словам синоптика Евгения Тишковца, растают сугробы в Москве лишь к 17-18 апреля.

Ранее москвичей предупредили о ледяном дожде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами