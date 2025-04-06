Возвращение зимы в Москву сняли из космоса

Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сняли из космоса циклон «Зион», который принес в Москву снегопады и метели. Фотография опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Зима вернулась в столицу», — отмечается в посте.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала, что 6 апреля в городе выпадет более 10 мм осадков, что станет новым суточным рекордом (больше было только в 1903 году). На этом фоне Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине в ближайшие несколько дней. Однако призыву последовали не все. Одно из ДТП на МКАД попало на камеру — там столкнулись пять машин. Из-за непогоды в Москве приостановлена аренда велосипедов и электросамокатов. В столичном дептрансе объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. По словам синоптика Евгения Тишковца, растают сугробы в Москве лишь к 17-18 апреля.

Ранее москвичей предупредили о ледяном дожде.