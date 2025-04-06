Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы неожиданные причины заложенности носа

Daily Mail: заложенность носа может возникать при изжоге
close
Depositphotos

Неочевидными причинами заложенности носа могут стать скрытая аллергия и кислотный рефлюкс. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач рассказала, что некоторые люди могут ощущать заложенность носа после приема пищи. Это может происходить по двум причинам. Насморк, чихание и чувство распирания в ноздрях могут возникнуть в результате употребления определенных продуктов, содержащих аллергены. Однако иногда аллергический ринит (воспаление слизистой оболочки полости носа) проявляется в легкой форме, что значительно не ухудшает качество жизни, но доставляет дискомфорт.

Другим фактором риска насморка является изжога или кислотный рефлюкс — непроизвольное попадание содержимого желудка в пищевод. В некоторых случаях кислота может «подниматься» еще выше, достигая горла и носоглотки. Обычно это происходит после еды и вызывает избыточное выделение слизи.

Доктор Кэннон добавила, что иногда заложенность возникает только в одной ноздре. Точные причины такой патологии неясны, однако «односторонний» насморк может быть следствием разрастания полипов — образований, возвышающихся над поверхностью слизистых оболочек.

Ранее были названы молочные продукты, которые могут усугубить изжогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами