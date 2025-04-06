Названы неожиданные причины заложенности носа

Неочевидными причинами заложенности носа могут стать скрытая аллергия и кислотный рефлюкс. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач рассказала, что некоторые люди могут ощущать заложенность носа после приема пищи. Это может происходить по двум причинам. Насморк, чихание и чувство распирания в ноздрях могут возникнуть в результате употребления определенных продуктов, содержащих аллергены. Однако иногда аллергический ринит (воспаление слизистой оболочки полости носа) проявляется в легкой форме, что значительно не ухудшает качество жизни, но доставляет дискомфорт.

Другим фактором риска насморка является изжога или кислотный рефлюкс — непроизвольное попадание содержимого желудка в пищевод. В некоторых случаях кислота может «подниматься» еще выше, достигая горла и носоглотки. Обычно это происходит после еды и вызывает избыточное выделение слизи.

Доктор Кэннон добавила, что иногда заложенность возникает только в одной ноздре. Точные причины такой патологии неясны, однако «односторонний» насморк может быть следствием разрастания полипов — образований, возвышающихся над поверхностью слизистых оболочек.

Ранее были названы молочные продукты, которые могут усугубить изжогу.