Усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут привести к заключению соглашения, крайне невыгодного для Киева. Таким мнением в статье для для британской газеты The Telegraph поделился журналист Дэниел Джонсон.

Он предполагает, что Трамп будет стремиться к быстрому урегулированию конфликта, что, по мнению автора, сыграет на руку Кремлю.

«Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное Путиным, либо навсегда лишиться американской разведки и материально-технической поддержки», — уверен Джонсон.

Автор статьи выражает обеспокоенность тем, что Трамп рассматривает Украину как «дочернюю компанию» США, что усиливает риск территориальных уступок в пользу России.

«Если Кремль и Белый дом полны решимости разделить Украину между собой, кто может им помешать?» — задается вопросом Джонсон.

До этого экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что для президента Трампа отношения с Россией являются более приоритетными, чем с Украиной.

Ранее Дмитриев рассказал об итогах переговоров с командой Трампа по Украине.