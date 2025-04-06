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В «Динамо» заявили, что Овечкин поднял флаг на Эвересте

Глава школы «Динамо» Сафронов: Овечкин поднял флаг на Эвересте

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник «Динамо» Александр Овечкин, побив снайперский рекорд Уэйна Гретцки, поднял российский флаг на недосягаемой высоте. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил директор хоккейной школы «Динамо», бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов, сравнив этот успех с покорением Эвереста.

«Собираюсь Сашке написать: «один на Эвересте». На Эвересте было двое — Гретцки и Овечкин. И один поднял флаг», — сказал Сафронов.

Овечкин забросил историческую 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он превзошел державшееся 26 лет достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки и единолично стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После его гола матч был приостановлен для церемонии чествования россиянина, он получил поздравления лично от Гретцки.

Примечательно также, что лидер «Вашингтона» догнал Гретцки по количеству матчей в североамериканской лиге. Игра против «Айлендерс» стала для Овечкина 1487-й — столько же встреч провел и канадец. В предыдущей встрече, когда «Вашингтон» обыграл «Чикаго» 5:3, россиянин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки — на это ему потребовалось на матч меньше, чем выдающемуся канадскому форварду.

Ранее легенда советского хоккея объяснил, доказательством чего является рекорд Овечкина.

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