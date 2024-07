Ученые нашли связь между именем и внешностью человека

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Университета имени Райхмана установили, что лица взрослых носителей одного имени обладают схожими чертами. Однако у детей такого не наблюдается. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи провели ряд испытаний с участием добровольцев. В ходе двух этапов эксперимента, в котором приняли участие 556 человек (взрослые и дети в возрасте 8-12 лет), ученые попросили участников испытаний угадать имена людей на основе их фотографий. Отмечается, что на изображениях были как детские, так и взрослые лица. Выбирать имя нужно было из списка.

Исследование выявило, что участники обоих возрастных групп часто успешно справлялись с задачей, правильно сопоставляя имена взрослых с их фотографиями. Количество правильных ответов статистически превышало число случайных «догадок». Однако при попытке определения имен детей правильных ответов было дано значительно меньше.

Ученые интерпретировали полученные данные как подтверждение их теории о «самоисполняющемся пророчестве». Согласно этой теории черты лица человека изменяются с течением времени, становясь похожими на таковые у других обладателей этого же имени.

На третьем этапе новой научной работы ученые привлекли искусственный интеллект. С помощью системы машинного обучения они проанализировали большой массив данных с изображениями лиц людей и их именами. В итоге выяснилось, что у носящих одинаковые имена больше схожих черт, чем у тех, кого зовут по-разному. Как и в предыдущей серии экспериментов, этот эффект прослеживался только у взрослых, но не у детей.

