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Названы два продукта, повышающие летальнось болезней сердца и диабета

N24: сладкие напитки и мясные полуфабрикаты провоцируют болезни сердца и диабет

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Depositphotos

Ученые из Национального института рака в Мэриленде установили, что риск преждевременного ухода из жизни по причине диабета и болезней сердца повышается при злоупотреблении двумя типами продуктов — сладкими напитками и переработанным мясом. Результаты исследования представлены на сайте NUTRITION 2024 (N24), платформе ежегодного собрания Американского общества питания.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 540 тысяч человек, которые были привлечены к участию в научной работе в середине 1990-х годов. На момент начала исследования всем испытуемым было 50 лет до 71 года. Ученые оценили общее количество потребляемых участниками ультра-обработанных пищевых продуктов (фабричных кондитерских изделий, фастфуда, блюд быстрого приготовления, напитков на основе сахара) и установили связи между конкретными продуктами питания и развитием определенных заболеваний.

Результаты показали, что активное потребление переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекона, котлет для бургеров) и подслащенных сахаром напитков коррелировало с наиболее высоким риском развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышенной вероятностью летального исхода в связи с их осложнениями.

Ранее ученые подтвердили, что капуста и репа снижают риск развития ожирения и диабета.

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