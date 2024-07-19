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Молодые косатки протаранили парусное судно у побережья Франции

Le Telegramme: две косатки обездвижили яхту к северу от Гибралтарского пролива

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Depositphotos

Косатки протаранили 12-метровое парусное судно у берегов французского региона Бретань в 1,3 тыс. километров к северу от Гибралтарского пролива, где ранее фиксировали большое количество подобных инцидентов. Об этом сообщает газета Le Telegramme.

Инцидент случился 16 июля. Как стало известно, две молодые особи косаток врезались в прогулочный борт, серьезно повредив руль. Находившиеся на лодке люди обратились за помощью к местной береговой охране, которая отбуксировала аварийное плавсредство в гавань коммуны Гильвинек.

Происшествие стало одним из почти 700 случаев нападений косаток на суда, зарегистрированных с июля 2020 года в акваториях Атлантического океана и Средиземного моря вдоль побережья Европы и Северной Африки. Почти половина таких контактов нанесла лодкам легкий или серьезный ущерб.

Как правило, китообразные целенаправленно бросаются на руль и отламывают его, лишая судно возможности маневрировать.

По словам ученых, до недавнего времени косатки чаще всего нападали на лодки в Гибралтарском проливе. Последний инцидент у берегов Бретани может указывать на миграцию китообразных на север, либо на передачу такого поведения между локальными популяциями.

Ранее исследователи выяснили причину, по которой косатки топят суда с людьми в Средиземном море.

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