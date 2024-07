Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Группа ученых из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнила дату начала тектоники литосферных плит Земли. Согласно их выводам, процессы образования гор и разделения континентов стартовали значительно раньше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно выводам команды, тектоника плит на Земле появилась более 4 млрд лет назад, то есть вскоре после образования планеты 4,5 млрд лет назад.

В эту эпоху, известную как гадейский эон, наш мир был свежим и очень горячим, с атмосферой из аммиака и метана. В дальнейшем его покрыл океан планетарного масштаба.

Ученые сосредоточились на изучении цирконов — крошечных прочных кристаллов, возраст самых старых из которых достигает 4,4 млрд лет. Среди цирконов существуют цирконы S-типа, по котором можно выявить наличие тектоники плит.

В новом исследовании специалисты использовали модель машинного обучения, чтобы упростить идентификацию S-цирконов. Обучив модель различать типы кристаллов, команда применила ее к 971 новому циркону из Джек-Хиллз в Австралии, где обнаружено большинство древнейших цирконов на Земле.

Результаты показали, что 35% цирконов Джек-Хиллз оказались S-типа. Некоторые из них датируются 4,2 миллиарда лет назад, что говорит о том, что тектоника плит перемещала породы из коры в мантию и обратно уже в гадейский период.

Исследователи отметили, что на заре существования Земли существовали и другие силы, способные перемещать участки коры. Например, это могло произойти в результате удара огромного метеорита.

