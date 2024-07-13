Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали новый класс органических наночастиц

PNAS: разработаны функциональные наночастицы в виде гигантских макромолекул

close
100%
Computer-Aided Nano and Energy Lab (C.A.N.E.LA.)

Американские химики из Университета Карнеги-Меллона и Хьюстонского университета создали новый типа органических наночастиц (oNP), применив механизмы гиперразветвления и химического сшивания oNP. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Органические наночастицы химически более универсальны, чем их неорганические аналоги, что позволяет делать их функциональными и индивидуально настраивать в соответствии с конкретными биомедицинскими и технологическими задачами.

Команда также использовала метод радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP), что позволило придать органическому составу жесткость неорганического материала.

«Спроектированные и точно изготовленные методом ATRP органические наночастицы, по сути, являются новыми гигантскими одиночными макромолекулами с молярной массой, достигающей значений 100 млн дальтон», — объяснили авторы разработки.

Важной особенностью новой системы oNP ученые назвали ее макроинициаторные характеристики, позволяющие улучшать с помощью органических наночастиц оптические свойства материалов, а также делать их флуоресцентными — способными поглощать и излучать свет.

Ранее ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера наночастицами куркумина, содержащегося в куркуме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами