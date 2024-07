Ученые создали новый класс органических наночастиц

Computer-Aided Nano and Energy Lab (C.A.N.E.LA.)

Американские химики из Университета Карнеги-Меллона и Хьюстонского университета создали новый типа органических наночастиц (oNP), применив механизмы гиперразветвления и химического сшивания oNP. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Органические наночастицы химически более универсальны, чем их неорганические аналоги, что позволяет делать их функциональными и индивидуально настраивать в соответствии с конкретными биомедицинскими и технологическими задачами.

Команда также использовала метод радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP), что позволило придать органическому составу жесткость неорганического материала.

«Спроектированные и точно изготовленные методом ATRP органические наночастицы, по сути, являются новыми гигантскими одиночными макромолекулами с молярной массой, достигающей значений 100 млн дальтон», — объяснили авторы разработки.

Важной особенностью новой системы oNP ученые назвали ее макроинициаторные характеристики, позволяющие улучшать с помощью органических наночастиц оптические свойства материалов, а также делать их флуоресцентными — способными поглощать и излучать свет.

