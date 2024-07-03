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Ученые выяснили, каким образом гренландские акулы живут более 500 лет

SEB: долголетие самых долгоживущих позвоночных на Земле связано с метаболизмом

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Dotted Yeti/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых выясняла важный фактор долголетия самых долгоживущих позвоночных на нашей планете — гренландских акул (Somniosus microcephalus), способных прожить от 270 до 500 и более лет. Исследование представили на ежегодной конференции Общества экспериментальной биологии (SEB) в Праге.

Ранее считалось, что такой срок жизни обусловлен ​​холодной средой обитания акул и их низкой активностью. Однако факторы, лежащие в основе продолжительности существования этих животных, оказались гораздо сложнее.

Команда сосредоточилась на метаболических процессах в организме этих хищных рыб. Исследователи провели ферментные анализы на образцах сохранившейся мышечной ткани гренландских акул. Они измерили метаболическую активность ферментов с помощью спектрофотометра в диапазоне различных возрастов особей и температур окружающей среды.

Оказалось, что у гренландских акул метаболическая активность в мышцах практически не меняется со временем, что может играть ключевую роль в их долголетии.

Результаты этого исследования также показали, что метаболические ферменты гренландской акулы действуют значительно активнее при более высоких температурах.

«Это говорит, что метаболизм красных мышц акулы не приспособлен специально к полярной среде. В противном случае мы бы ожидали увидеть меньшую разницу в активности, связанную с температурой», — уточнил ведущий автор исследования, аспирант Манчестерского университета Эван Кэмплиссон.

В мире с быстро меняющимся климатом долгоживущие виды, которые менее способны адаптироваться, могут оказаться под наибольшей угрозой вымирания, отметили специалисты.

Ранее ученые рассказали, как с большей вероятностью дожить до 100 лет.

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