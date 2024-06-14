Климатолог спрогнозировал сокращение площади берегов Азовского и Черного морей

Повышение уровня воды в мировом океане и хозяйственная деятельность человека могут привести к сокращению площади побережья Азовского и Черного морей. Об этом заявил климатолог и доцент Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа, пишет РБК.

Как сказал эксперт, в ближайшие 20–30 лет берега Азовского и Черного морей могут обрушиться. При этом площадь обрушившейся части побережья будет достаточно большой, подчеркнул он.

«Повышение температуры привело к тому, что часть ледников интенсивно тает, в связи с чем на протяжении долгих лет повышается уровень мирового океана. Постепенно вода будет разрушать берега Азовского и Черного морей», — предупредил специалист.

Он добавил, что не во всех частях региона наблюдается избыточное выпадение осадков. На некоторых территориях их, наоборот, не хватает.

Тем не менее на земли влияет не только погода, но и человек в процессе хозяйственной деятельности. В частности, это касается распахивания земель в районе побережья Азовского моря в Краснодарском крае.

«Это приведет к тому, что берег будет обваливаться и уменьшаться, а вода — увеличиваться», — подчеркнул Иошпа.

По его словам, обрушение побережья Азовского и Черного морей могут нанести стране серьезный экономический удар. В связи с этим эксперт призвал в первую очередь заняться восстановлением береговой черты и уже после активно развивать туризм в Краснодарском крае.

Ранее в Венесуэле растаял последний ледник, находившийся на территории страны.