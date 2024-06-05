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Стало известно, какая группа людей рискует перенести инфаркт от волнения

JАСС: у генетически предрасположенных к стрессу людей повышен риск инфаркта

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Shutterstock

Ученые из Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива установили, что люди с генетической чувствительностью к стрессу с большей вероятностью перенесут инфаркт по причине волнующих событий. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JАСС).

Ученые уточнили, что у генетически предрасположенных к стрессу людей чаще развивается острый коронарный синдром (ОКС). ОКС — это любое сочетание клинических признаков или симптомов инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии. ОКС представляет собой не отдельное заболевание или диагноз, а так называемую клинический «ярлык».

Исследование с участием 18 428 человек подтвердило, что с большей вероятностью перенести инфаркт во время президентских выборов, праздников, спортивных состязаний и других стрессовых событий могут люди с высокими показателями по шкале полигенного риска невротизма (nPRS). Это значение отражает генетическую предрасположенность человека к стрессу.

Ученые подсчитали, что у участников с повышенными показателями nPRS риск столкнуться с ОКС в течение десяти дней после Рождества, пяти дней после президентских выборов и пяти дней после крупных спортивных событий (таких как Суперкубки) был увеличен на 34%.

Кроме того, было обнаружено, что люди с более высокими показателями полигенного риска невротизма чаще страдают тревогой и депрессией. Такие осложнения повышали вероятность возникновения ОКС после стрессовых событий в 3,2 раза по сравнению с таковыми в контрольные (спокойные) периоды времени.

Ранее врач перечислила симптомы инфаркта.

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