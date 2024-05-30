Противозачаточные таблетки связали с выпадением волос

Прием противозачаточных таблеток может способствовать фронтальной (лобной) алопеции у женщин с особой мутацией. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Dermatology.

Фронтальная алопеция — один из видов выпадения волос, при котором из-за воспаления образуются рубцы. Потеря волос может быть необратимой, и число болеющих людей с открытия заболевания в 1994 году постоянно увеличивалось . Некоторые гены повышают риск фронтальной алопеции, например, CYP1B1. Этот ген отвечает за выработку молекулы, которая участвует в работе гормонов.

Новое исследование показало, что мутация в гене CYP1B1 с большей вероятностью приводит к алопеции у женщин, принимающих противозачаточных таблетки. Это подтверждает, что фронтальная алопеция — результат комбинации генетических факторов и окружающей среды.

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