Названа привычка для здоровья толстого кишечника, легких, мозга и сердца

В полости рта обитают более 700 видов бактерий, дрожжей, вирусов и простейших. Эта сложная система влияет на развитие кариеса и риски рака кишечника, воспаления легких, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает The Conversation.

Чрезмерный рост бактерий полости рта (например, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae) может привести к их попаданию в легкие. Исследования показали, что регулярная гигиена полости рта дома и периодическая чистка зубов у стоматолога может снизить число случаев пневмонии у пожилых на 33%. Плохое здоровье полости рта и изменения в составе микробов также были связаны с хронической обструктивной болезнью легких и низкой дыхательной функцией.

Доказано, что плохое здоровье полости рта часто встречается у людей с болезнями сердца и сосудов. Возможно, здесь нет причинно-следственной связи, а дело в общих факторах риска. Например, для курильщиков характерны и болезни десен, и болезни сердца. Согласно другой гипотезе, бактерии полости рта могут перемещаться в сердце и вызывать воспаление — фактор риска атеросклероза. Одно исследование показало, что лечение заболеваний десен снижает уровень воспалительных маркеров в крови и значительно улучшает работу артерий.

Рак толстой кишки — еще одно заболевание, связанное с бактериями полости рта. Большинство микробов не могут выжить в кислой среде желудка, а потому не попадают из рта в кишечник. Но в 2014 году два исследования обнаружили в опухолях кишечника бактерий Fusobacterium из зубного налета. Это подтвердили дальнейшие эксперименты, а также выяснилось, что колонизация толстой кишки этими микробами снижает эффективность лечения рака. Последнее может означать, что Fusobacterium повышают агрессивность раковых клеток. Ученые полагают, что вакцинация против этих бактерий может снизить риск рака кишечника или облегчить его уничтожение.

Некоторые исследования показывают, что заболевание десен может приводить к более тяжелой болезни Альцгеймера. Но поскольку и болезни полости рта, и деменция связаны со старением, трудно определить, существует ли причинно-следственная связь. Однако в 2019 году ученые выяснили, что мозг людей с болезнью Альцгеймера колонизирован бактерией P. gingivalis, которая вызывает заболевание десен. Общее воспаление в организме из-за болезней полости рта гипотетически может быть связано с деменцией, однако требуется больше доказательств.

В целом исследования показывают, что для здоровья полости рта и общего благополучия необходимо чистить зубы два раза в день и каждые полгода посещать стоматолога для профессиональной гигиены полости рта. Не менее важно поддерживать чистоту зубных протезов.

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