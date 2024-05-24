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Названы отличительные особенности женского инсульта

MedicalXpress: инсульт у женщин может произойти в более позднем возрасте

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Tunatura/Shutterstock

Женщины подвергаются более высокому риску инсульта вследствие гипертонии по сравнению с мужчинами. Кроме того, первые чаще страдают мигренью, которая удвоить вероятность нарушения мозгового кровообращения. Об этом изданию MedicalXpress рассказали доктор Трейси Мэдсен, профессор кафедры неотложной медицины и эпидемиологии в Университете Брауна, и невролог Шерил Бушнелл из Университета Уэйк Форест (оба учреждения в США).

Специалисты отметили, что у женщин и мужчин много общих классических факторов риска инсульта, в числе которых диабет и мерцательная аритмия. Однако гипертония оказывает более значительное влияние на вероятность инсульта у женщин. Некоторые исследования показали, что у женщин с систолическим артериальным давлением от 120 до 129 (показатели, определяемые как повышенное кровяное давление) риск инсульта аналогичен таковому у мужчин с систолическим давлением от 140 до 149.

По словам экспертов, женщины также могут подвергаться повышенному риску инсульта вследствие беременности, раннего наступления менопаузы и склонности к мигрени. Все эти состояния могут провоцировать образование тромбов, которые потенциально могут отделяться от стенок сосудов и блокировать мозговой кровоток.

Также отмечается, что, поскольку женщины живут дольше мужчин, у них больше шансов перенести инсульт в течение всей жизни. Как правило, инсульт у мужчин происходит в более раннем возрасте по сравнению с женщинами.

Кроме того, спектр признаков острого нарушения мозгового кровообращения у женщин более обширен. Помимо классических признаков (опущение лица, затруднение речи, слабость в руках) женский инсульт может проявляться тошнотой, обмороками и затуманенностью сознания.

Ранее были названы продукты, повышающие риск инсульта.

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