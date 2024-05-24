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Стало известно, кто более чувствителен к «вечным химикатам» в овощах

JSFA: дети и вегетарианцы наиболее чувствительны к веществам PFAS в овощах

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Shutterstock

Ученые из университета Ньюкасла (Австралия) обнаружили, что девочки в возрасте четырех-восьми лет наиболее чувствительны к «вечным химикатам» в овощах. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Science of Food and Agriculture (JSFA).

В ходе исследования ученые провели биохимический анализ 53 образцов фруктов и овощей, полученных на местных оптовых и розничных рынках в Сиднее и супермаркетах в Ньюкасле. Используя методы твердофазной экстракции и жидкостной хроматографии с тандемной масс–спектрометрией, команда измерила концентрации 30 различных PFAS в составе продуктов.

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения, PFAS) — группа синтетических фторорганических соединений, которые рассматриваются как массовый и потенциально опасный загрязнитель окружающей среды. Ученые сосредоточились на обнаружении во фруктах и овощах таких классов PFAS, как перфтороктановая кислота (PFOA), перфтороктановый сульфонат (PFOS) и перфторгексансульфоновая кислота (PFHxS).

Присутствие PFOA было обнаружено в семи из 53 образцов, PFOS — в двух образцах. PFHxS не была выявлена. Ученые отметили, что наиболее сильно подвержены воздействию этих «вечных химикатов» девочки в возрасте четырех-восьми лет и веганы (а также вегетарианцы) вследствие увеличенного потребления.

Однако употребление овощей и фруктов (по крайней мере тех, что были представлены в исследовании) представляло незначительный риск для здоровья человека. PFAS содержались в них в относительно безопасных концентрациях. Тем не менее, ученые не исключают, что увеличение доли продуктов с PFAS в рационе может оказывать нежелательное влияние на организм.

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