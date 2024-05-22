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Развеян миф об абсолютной пользе 10 тысяч шагов в день для здоровья

Daily Mail: восемь тысяч шагов в день снижают риск летального исхода диабета

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Shutterstock/Alex Sipeta

Стремление совершать 10 тысяч шагов ежедневно не гарантирует защиты от летального исхода диабета, деменции и болезней сердца. Наиболее эффективной стратегией сохранения здоровья будет увеличение темпа ходьбы. Об этом изданию Daily Mail рассказал профессор Том Йейтс, один из ведущих мировых экспертов в области физической активности и здорового образа жизни из Университета Лестера.

Специалист отметил, что умеренная физическая активность имеет огромное значение в контексте снижения летальности многих опасных заболеваний, в числе которых диабет и болезни сердца. При этом под умеренной активностью понимается не классическая рекомендуемая норма в 10 тысяч шагов. По словам Йейтса, значительную пользу для здоровья приносит ежедневное совершение восьми тысяч шагов.

Эксперт подчеркнул, что такой уровень физической активности способствует улучшению общего состояния здоровья неактивных людей. Однако для получения лучших результатов скорость ходьбы нужно менять. Часть ежедневных шагов должна совершаться в быстром или среднем темпе.

Ранее стало известно, можно ли не отслеживать число шагов на тренировках.

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