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В Китае раскрыли дату начала туристических полетов в космос

Reuters: китайская госкомпания CAS Space запустит туры в космос в 2028 году

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CAS Space

Китайская государственная компания CAS Space объявила о намерении начать коммерческие суборбитальные полеты в 2028 году. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как уточнили в CAS Space, испытания «космического туристического корабля» пройдут в 2027 году. Согласно представленным характеристикам, лайнер сможет брать на борт до семи пассажиров. Их разместят в салоне с четырьмя панорамными окнами.

Компания планирует организовывать запуски каждый 100 часов из недавно построенного аэрокосмического парка с 10 кораблями, которые будут посменно доставлять путешественников к границе космоса. Стоимость одного билета составит около 3 млн юаней, или $415,1 тыс.

Компания CAS Space со штаб-квартирой в Гуанчжоу была основана в 2018 году. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит крупнейшему государственному научно-исследовательскому институту КНР — Китайской академии наук.

В августе 2021 года в CAS Space объявили о разработке одноступенчатого суборбитального корабля для туристических рейсов, аналогичного ракете New Shepard американской компании Blue Origin.

Ранее компания Илона Маска SpaceX начала бронировать места для туристических полетов в космос.

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