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Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе

Путин: у РФ и Китая много перспективных направлений партнерства в сфере космоса

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия и Китай имеют много перспективных направлений партнерства в космической отрасли. С таким заявлением в рамках визита в Харбинский политехнический университет выступил российский президент Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«У нас много хороших, перспективных направлений сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что РФ была и остается лидером в освоении космического пространства. Президент также напомнил о «выдающихся достижениях» КНР в сфере космоса.

В феврале министерство иностранных дел Китая указало на официальную позицию России по поводу «размещения» в космосе российского оружия.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой».

Ранее в Космическом командовании США рассказали об опасности России и Китая в космосе.

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