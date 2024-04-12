Глава Минпромторга рассказал, когда состоится первый пуск российской возвращаемой ракеты

Первый пуск российской метановой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью планируется на 2030 год. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики, передает РИА Новости.

По его словам, этот проект реализуют при помощи новых организационных подходов и технологических принципов.

«Это позволит значительно снизить себестоимость изделия. Проект проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год», — отметил вице-премьер.

Мантуров уточнил, что создает многоразовую ракету-носитель среднего класса «Амур-СПГ» самарский ракетно-космический Центр «Прогресс».

11 апреля сообщалось, что запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» показали в режиме реального времени на больших уличных экранах в разных городах страны.

До этого ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил, что успешный запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» говорит о начале эры активного применения тяжелых аппаратов нового поколения.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.