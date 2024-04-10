Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, какие бактерии стимулируют опухоли и мешают лечить рак

Cell: найдены и описаны микробы, процветающие в раковых метастазах

close
100%
Freepik

Ученые из Нидерландского института рака составили подробный каталог бактерий, обитающих в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что некоторые из этих микроорганизмов могут осложнять борьбу с онкологическими заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Выводы команды основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака.

По словам специалистов, они были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника.

Также выяснилось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию.

Кроме того, ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток.

«Наша работа открывает двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Это помогает нам понять, как работает сложная среда опухолей, среда, в которой все виды клеток, включая бактерии, живут вместе и влияют друг на друга», — отметила соавтор исследования Айрис Мимпен.

Ранее стало известно, что мешает победить вызывающую рак желудка бактерию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами