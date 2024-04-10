Ученые выяснили, какие бактерии стимулируют опухоли и мешают лечить рак

Ученые из Нидерландского института рака составили подробный каталог бактерий, обитающих в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что некоторые из этих микроорганизмов могут осложнять борьбу с онкологическими заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Выводы команды основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака.

По словам специалистов, они были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника.

Также выяснилось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию.

Кроме того, ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток.

«Наша работа открывает двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Это помогает нам понять, как работает сложная среда опухолей, среда, в которой все виды клеток, включая бактерии, живут вместе и влияют друг на друга», — отметила соавтор исследования Айрис Мимпен.

Ранее стало известно, что мешает победить вызывающую рак желудка бактерию.