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Ученые нашли связь между кислотностью мозга и психическими расстройствами

eLife: изменения pH и уровня лактата в мозге указывают на дефицит рабочей памяти

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Международная группа ученых под руководством японских специалистов из Университета здоровья Фудзита обнаружила связь между показателем кислотности (pH) и уровнем лактата (производная молочной кислоты) в мозге и широким спектром нервно-психических и нейродегенеративных расстройств. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Предыдущие изыскания показали, что повышенный уровень лактата в мозге может быть сопряжен с такими нарушениями, как умственная отсталость, расстройство аутического спектра (РАС), шизофрения, депрессия, биполярное расстройство и болезнь Альцгеймера.

Исследователи проанализировали широкий спектр животных моделей, включая мышей, крыс и цыплят, которые в совокупности представляли собой спектр нейропсихических и нейродегенеративных заболеваний. Они обнаружили, что изменения pH мозга и уровня лактата действительно преобладали в этих моделях.

Примерно 30% исследованных животных моделей (всего 109 типов) показали значительные изменения рН мозга и уровня лактата. Такие метаболические изменения, включающие отклонения от нормального уровня лактата и pH, указывают на общую биологическую основу этих расстройств, несмотря на их клиническое разнообразие, говорится в докладе.

Объединив данные поведенческих тестов, исследователи обнаружили взаимосвязь между повышенным содержанием лактата в мозге и дефицитом рабочей памяти.

По словам ученых, их открытие проливает свет на связь между метаболизмом мозга и различными расстройствами, что позволит создать новые методы их лечения.

Ранее исследователи нашли способ очистки мозга от белковых бляшек при болезни Альцгеймера.

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