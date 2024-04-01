Названа неочевидная опасность сладкой пищи и напитков

Специалист в области акушерства и гинекологии Раджвиндер Хасрия рассказала изданию Daily Mail, что сладкой пищей и напитками не стоит увлекаться людям, склонным к рецидивирующим бактериальным инфекциями мочевыводящих путей — циститу и пиелонефриту.

Отмечается, что инфекции мочевыводящих путей — это синдром, включающий клинически симптомные инфекции верхних и нижних мочевых путей (пиелонефрит, цистит), мужских половых органов и бессимптомную бактериурию (ББУ). Эти состояния часто встречаются в повседневной урологической практике. Врач объяснила, что чувствительность к таким инфекциям варьируется в зависимости от типа патогена и индивидуальных особенностей организма.

По словам специалиста, одной из причин рецидивирования инфекций мочевыводящих путей может быть чрезмерное увлечение сладкими продуктами — шоколадом, выпечкой и напитками с высоким содержанием сахара. Дело в том, что организм превращает сахар, содержащийся в такой пище, в глюкозу — форму энергии, которую мышечные клетки используют для активизации деятельности. В «сладкой» среде также быстро размножаются возбудители инфекций мочевыводящих путей, такие как кишечная палочка и эпидермальный стафилококк.

Ранее ученые выяснили, почему симптомы цистита не проходят после излечения от инфекции.