Ученые выяснили, как постельный режим влияет на уровень холестерина

Постельный режим при болезни может по-разному влиять на уровень холестерина в зависимости от возраста. Об этом сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии (ASBMB).

Новое исследование по изучению эфиров холестерина предполагает, что периоды длительного бездействия могут по-разному влиять на людей в зависимости от их возраста. Эфиры холестерина представляют собой молекулы холестерина, связанные с жирными кислотами. В этой форме холестерин хранится и транспортируется по всему организму.

Ученые измерили содержание эфиров холестерина в крови, собранной во время постельного режима у людей среднего и старшего возраста. Анализ показал, что во время постельного режима содержание некоторых эфиров холестерина повышалось у пациентов среднего возраста, но снижалось у пожилых людей.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять биологическую значимость этих результатов и то, какое влияние они могут оказать на здоровье. Однако вполне возможно, что изменение или добавление в пищу определенных жирных кислот по сравнению с другими может слегка сместить виды эфиров холестерина к более здоровому профилю», — объяснили ученые.

По мере того, как люди становятся старше, для них увеличивается риск госпитализации или прикованности к постели. Эти длительные периоды бездействия имеют множество негативных последствий для здоровья, включая снижение функции инсулина и потерю мышечной и костной массы. Ученые работают над тем, чтобы лучше понять биологию, связанную с этими изменениями, чтобы можно было разработать методы лечения, уменьшающие негативные последствия отсутствия физической активности.

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