В Австралии пытаются спасти почти вымерших диких безухих драконов

Власти Австралии развернули кампанию по сохранению почти вымершего в стране вида ящериц Tympanocryptis pinguicolla, также известных как безухие луговые драконы. По последним оценкам, в австралийской природе осталось лишь 11 особей. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

Несмотря на грозное название, луговой безухий дракон — небольшая ящерица длиной около 15 сантиметров. У нее нет наружного ушного отверстия и функциональной барабанной перепонки, с чем и связано название.

По словам ученых, без экстренных мер безухие драконы могут полностью исчезнуть в ближайшие 20 лет.

Чтобы спасти драконов, по всей Австралии реализуется несколько программ разведения. Рептилий выводят в специальных обогреваемых террариумах с воссозданной экосистемой.

Зоологи отметили, что основной угрозой для луговых драконов и других пресмыкающихся в Австралии остается сокращение естественной среды обитания.

Tympanocryptis pinguicolla обитают только на лугах с умеренным климатом, большая часть которых была уничтожена в результате расширения городских территорий. Сегодня на территории австралийского континента сохранилось лишь 0,5% полей, существовавших до прибытия первых европейцев.

Исследователи уточнили, что места естественного обитания луговых драконов хранят в тайне, чтобы снизить угрозу для вида.

Ранее ученые выяснили, каким образом австралийские ящерицы научились противостоять сильнейшим змеиным ядам.