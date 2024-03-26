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Ученые выяснили, что отдых на природе помогает замедлить восприятие времени

PAN: прогулки в лесах и парках оказались полезны для долгосрочного планирования

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Финские психологи из Университета Турку выяснили, что пребывание за городом может замедлить восприятие времени, сделав жизнь более размеренной. Исследование опубликовано в научном журнале People and Nature (PAN).

Ученые сравнили впечатления людей о времени, потраченном на выполнение различных задач в городской среде и на лоне природы. Оказалось, что прогулки и любые другие дела в естественном окружении ощущаются как более длительные.

По словам исследователей, нахождение на природе помогает переключить внимание с текущего момента на перспективы будущего, позволяя видеть общую картину. Это делает людей менее импульсивными и позволяет сосредоточиться на долгосрочных проектах.

Психологи отметили, что доступ к природным пространствам, таким как пляжи, парки и леса, связан со снижением тревоги и депрессии, улучшением сна и общим улучшением самочувствия.

В краткосрочной перспективе пребывание вдали от современной жизни может дать передышку, необходимую для перестановки приоритетов в жизни, и уменьшить нехватку времени, сосредоточив внимание на том, что действительно необходимо сделать. В долгосрочной перспективе время на природе может помочь улучшить память и внимание.

Исследователи добавили, что в отсутствиt возможности регулярно бывать на природе альтернативой может стать более тщательное планирование своего дня. Психологи рекомендуют выделять время для перерывов и ограничивать просмотр социальных сетей и электронной почты.

Ранее ученые доказали, что пребывание за городом повышает самооценку и веру в себя.

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