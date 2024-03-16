Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Палеонтологи обнаружили древнейшего морского динозавра с длинной шеей

SJPP: в Германии идентифицировали окаменелости ящера возрастом 247 млн лет

close
100%
Roc Olivé (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)/FECYT

Международная группа ученых под руководством немцких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке. Исследование опубликовано в научном журнале Swiss Journal of Palaeontology (SJPP).

Согласно новому анализу, останки ящера возрастом 247 млн лет оказались древнейшими окаменелостями морских динозавров с длинной шеей из когда-либо изученных.

«Trachelosaurus fischeri — первая окаменелость этой группы рептилий, найденная за пределами Китая. Это также самая старая морская рептилия с длинной шеей, известная на сегодняшний день», — отметил доктор Стефан Спикман из Государственного музея естественной истории Штутгарта.

После великого массового вымирания на границе перми и триаса 252 млн лет назад в начале триасового периода произошла очень быстрая диверсификация новых видов рептилий как на суше, так и в воде. В их число входили первые морские ящеры с длинной шеей, уточнили ученые.

Ранее ученые открыли новый вид огромных хищных морских динозавров размером с косатку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами