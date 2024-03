Ученые определили лучшиий способ запоминания и активации памяти в мозге

Американские психологи из Северо-Западного университета в Чикаго изучили механизмы работы человеческой памяти, как сознательные, так и бессознательные. Они пришли к выводу, что второй тип имеет решающее значение для запоминания большего количества информации. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели эксперимент с группой из 41 студента. Участников познакомили с ассоциативными триадами, каждая из которых включала прилагательное, изображение объекта и определенное место этого объекта на экране. Например, прилагательному «напуганный» соответствовало изображение банана в правом верхнем углу карточки.

Далее исследователи выбрали 76 прилагательных и изображений из девяти различных смысловых категорий (например, животные, фрукты, мебель), обеспечив разнообразный набор стимулов. Эту установку разработали, чтобы имитировать сложную природу воспоминаний реального мира, где объекты, атрибуты и места взаимосвязаны в нашем сознании.

Сначала участников познакомили со всеми ассоциативными блоками, а затем перешли к реактивации, показывая лишь один элемент из представленных триад. Некоторые прилагательные были представлены четко, что позволяло осуществлять сознательную обработку, в то время как другие выделялись слишком кратко для сознательного распознавания, активируя бессознательную обработку. Двойной подход позволил исследователям изучить влияние сознательной и бессознательной реактивации на консолидацию памяти.

Участники с большей вероятностью вспоминали объекты, связанные с прилагательными, которые были им ясно представлены. Это указывает на то, что сознательная реактивация укрепляет память об ассоциации. Однако это улучшение повлекло за собой заметные потери в других воспоминаниях. Наблюдался феномен, известный как забывание из-за воспроизведения, когда запоминание одного момента ухудшало память об остальных.

В отличие от конкурентной природы сознательной реактивации, бессознательная реактивация, по-видимому, способствовала созданию более кооперативной среды в памяти. Воспоминания, активированные бессознательно, не только избегали негативного воздействия на связанные воспоминания, но и фактически улучшали память на ассоциации.

«Это исследование предлагает новое понимание того, почему перенос нового опыта в долговременную память происходит преимущественно тогда, когда наш мозг либо спит, либо погружен в фантазии. Важно, что бессознательная обработка информации на самом деле лучше, чем сознательная», — отметил соавтор статьи Амир Таль.

