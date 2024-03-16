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Мужчина установил рекорд, прожив 40 лет после пересадки сердца

В Книгу рекордов Гиннесса попал мужчина, проживший 40 лет с пересаженным сердцем

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Guinness World Records

Берт Янссен из Нидерландов попал в Книгу рекордов Гиннесса: он прожил с пересаженным сердцем 39 лет и 252 дня. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гарольду Сокирку (34 года и 359 дней). Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В 17 лет мужчине диагностировали кардиомиопатию, которая ухудшила способность сердца перекачивать кровь по телу. Ему грозила остановка сердца, и в 1984 году ему пересадили сердце. Для этого Берту пришлось отправиться в Британию, поскольку в Нидерландах не проводили трансплантации. Через три недели после операции его выписали из больницы. Несколько месяцев он страдал от побочных эффектов лекарств и дважды его сердце чуть не остановилось. Однако затем его самочувствие улучшилось.

Пациент соблюдал все рекомендации врачей: стал правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, регулярно посещал кардиолога. Сейчас мужчине 57 лет, он женат, у него двое детей. За свою жизнь он сам построил дом, работал в мебельном магазине, плотником на яхте, дворником. Также он занимается спортом (планеризмом). А в 2017 году мужчина вышел на пенсию по совету своего лечащего врача.

Врачи подчеркнули, что рекорд Берта связан с его здоровым образом жизни и регулярными медицинскими осмотрами.

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