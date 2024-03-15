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Промывание носа может привести к заражению пожирающей мозг амебой

AP: промывание носа водопроводной водой опасно заражением пожирающей мозг амебой

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Shutterstock/FOTODOM

Заражение пожирающими мозг амебами возможно при промывании носа водопроводной водой. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В течение многих лет ученые знали, что люди в США, которые используют сосуды нети для промывания носа, могут заразиться амебой, питающейся мозгом — Неглерией Фоулера. Теперь стало известно, что также они могут заразиться другим видом амеб — акантамебами. Уровень выживаемости при этом низкий: около 15%. Акантамебы обитают в озерах, реках, морской воде и почве. В отличие от Неглерии Фоулера, они встречаются и в России, но обычно поражают роговицу глаза, а не мозг.

Новое исследование проанализировало данные 10 пациентов, которые заболели в США в период с 1994 по 2022 год, трое не выжили. Исследователи говорят, что они не могут быть уверены в том, как именно произошло заражение. Однако у всех пациентов был ослаблен иммунитет и они практиковали промывание носа.

Нети выглядят как маленькие чайники с длинными носиками и обычно изготавливаются из керамики или пластика. Их нужно заполнить солевым раствором. При этом опасно использовать водопроводную воду. В США в ней даже после обработки остаются микробы, которые не опасны, если воду будут использовать при готовке или для питья. Но при орошении носа некоторые амебы могут попасть в мозг. Это происходит очень редко, но все же Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендуют использовать для орошения и промывания носа кипяченую, стерильную или дистиллированную воду. Водопроводную воду нужно кипятить три минуты.

Ранее в Сеченовском Университете научились одним уколом лечить полипы в носу.

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