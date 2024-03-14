Врач рассказал, чем отличается рак толстой и прямой кишки

Рак толстой и прямой кишки можно выявить с помощью одного и того же типа обследования, но методы терапии этих заболеваний отличаются. Чаще всего при раке толстой кишки применяются более агрессивные методы лечения. Об этом рассказал хирург Эрик Дозу на сайте клиники Майо — одного из частных медицинских и исследовательских центров мира.

Специалист отметил, что собирательным названием для группы злокачественных новообразований, которые развиваются из эпителия кишечной стенки (в том числе прямой и толстой кишки) служит словосочетание колоректальный рак. Толстая кишка не участвует в пищеварении, ее функция — формирование каловых масс. Прямая кишка служит резервуаром для их хранения.

По словам Дозу, обнаружить рак толстой и прямой кишки можно во время одного и того же типа обследования, например, колоноскопии. При этом зачастую подход к лечению рака прямой кишки включает более агрессивные методы лечения, представляющие собой комбинацию химиотерапии, лучевой терапии и хирургического вмешательства. При раке прямой кишки возможно применение как химио, так и таргетной терапии, а в некоторых случаях — иммунной терапии.

Специалист отметил, что иногда даже на ранних стадиях рака толстой кишки необходимо сложное, комплексное лечение для предотвращения не только локального рецидива, но и метастазирования.

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