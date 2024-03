Ученые разработали новый способ повышения эффективности лечения рака

Ученые из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов обнаружили, что подавление белка LAG-3, называемого «тормозом иммунной системы», повышает эффективность лечения рака. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что опухолевые клетки при некоторых типах рака способны перехватывать белки, называемые «тормозами иммунной системы». Дело в том, что при правильном функционировании они помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать угрозы, а при поглощении раковыми клетками могут обеспечивать им своеобразную защиту. Этот процесс не только позволяет раку быстро прогрессировать, но и снижает эффективность иммунотерапии.

В ходе исследования ученые выяснили, что один из таких белков, LAG-3, обладает сложной, веретенообразной структурой. Они также обнаружили, что LAG-3 представляет собой димер — сложную молекулу, составленную из двух более простых молекул, называемых мономерами. Две молекулы LAG-3 собираются вместе, образуя функциональный контрольный белок. При этом ключевым элементом в интерфейсе и функциоанировании димера LAG-3 является остаток сахара.

Результаты дальнейшего изучения LAG-3 показали, что особое антитело, которое уже 20 лет используется для демонстрации терапевтической эффективности лекарств на животных, может блокировать активность LAG-3 путем «встревания» в промежуток между двумя молекулами этого димера. Ученые предположили, что это открытие в дальнейшем поспособствует повышению эффективности хирургических, химических и иммунологических методов лечения рака.

Ранее ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания.