Врач-сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Анастасия Гломадо рассказала RT о современных методах лечения храпа.

По словам специалиста, громкий храп является симптомом обструктивного апноэ сна (многократной кратковременной остановки дыхания). Из-за частых эпизодов удушья во сне у человека снижается концентрация кислорода в крови, что приводит к головным болям и сонливости в течение всего следующего дня.

«При появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от неё избавиться. Главным специалистом диагностики и лечения храпа является сомнолог, он детально и подробно изучает аспекты храпа, выстраивает тактику диагностики и дальнейшего лечения причин этой проблемы», — пояснила Гломадо.

Она добавила, что лечение подбирают, исходя из причин, вызывающих храп. Иногда для устранения храпа достаточно изменить положение тела. Острый и хронический недостаток кислорода во время сна существенно увеличивает риск повышения артериального давления, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта.

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