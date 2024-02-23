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Физики нашли общее между атомной бомбардировкой Хиросимы и рождением Солнечной системы

EPSL: ядерный удар по Хиросиме создал составы, похожие на космические конденсаты

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Elena Schweitzer/Shutterstock

Французские физики из Университета Париж-Сите открыли ранее неизвестные вещества, образовавшиеся в результате первого в истории применения ядерного оружия — атомной бомбардировки японского города Хиросима армией США в августе 1945 года. По словам ученых, обнаруженные соединения похожи на элементы, которые встречаются в космосе. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Найденные элементы назвали стеклами Хиросимы. Они образовались в результате испарения материалов под действием ядерного огненного шара.

Реконструируя формирование этих стекол, исследователи сумели уточнить параметры ядерного взрыва в Хиросиме. Расчеты показали, что плазменная сфера вспыхнула над городом на высоте 580 метров. Тепловая волна коснулась земли при температуре 6287°C.

За первые 0,5–2 секунды после взрыва городские материалы (бетон, железные и алюминиевые сплавы, стекло и почва) испарились и смешались с песком, водой реки Ота и атмосферой, превратившись в стеклообразный конденсат.

По словам ученых, нечто подобное происходило на заре существования Солнечной системы, когда в ней появлялись первые твердые тела в результате испарения межзвездной пыли и газа туманностей. Несмотря на разную температуру, давление и время протекания процессов атомного взрыва и формирования вещества в космосе, обнаруженные сходства позволили исследователям лучше понять историю развития нашей звездной системы.

Ранее ученые назвали лучшие укрытия от ядерного взрыва.

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