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Деревня в Дании оказалась под угрозой уничтожения уникальным токсичным оползнем

AFP: датский поселок Ольст может исчезнуть под 10-метровым слоем ядовитой грязи

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Датские ученые и экологи предупредили о риске уничтожения небольшого населенного пункта Ольст на западе страны уникальным токсичным оползнем. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства AFP (Agence France-Presse).

Кризис в поселении начался в середине декабря 2023 года после сильнейших дождей. Ливни размыли находившийся рядом Ольстом холм, на котором стояло предприятие по утилизации отходов с норковых ферм. Из-за осадков почва начала сползать со скоростью до 10 метров в день, обвалив почти все здания предприятия и разрушив второстепенную дорогу.

В результате экстренных действий местного муниципалитета по отводу дождевой воды оползень объемом от трех до шести миллионов кубометров почвы вперемешку с токсичными отходами удалось остановить от дальнейшего схода на поселок.

Консультанты из коммерческой компании по инженерному проектированию Cowi заявили о необходимости строительства грязезащитной дамбы, без которой оползень в течение одного или двух лет прорвет существующий заслон и покроет Ольст слоем токсичной грязи толщиной от пяти до десяти метров.

По словам геолога Кристиана Свенневига из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), данный тип оползня оказался совершенно уникален для Дании и полностью стал результатом деятельности человека. Ученый подчеркнул, что бедствие нельзя полностью объяснить даже климатическими факторами, поскольку сдвиг почвы на холме начался в относительно сухом 2021 году из-за создания там свалки опасных отходов. А последовавшие ливни лишь ускорили этот процесс.

Ранее ученые нашли токсичные химикаты в морских водах Египта.

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