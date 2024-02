Ученые предупредили об угрозе сверхмощных ураганов из-за изменений климата

Из-за изменений климата на Земле могут возникнуть ураганы такой силы, что ради них придется ввести новую категорию для классификации подобных бедствий. К такому выводу пришли американские климатологи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Существующая шкала ураганов Саффира — Симпсона включает в себя пять категорий: от 1 (33-42 м/с) до 5 (более 70 м/с).

Ученые из Лаборатории Лоуренса представили гипотетическую категорию 6 по шкале Саффира — Симпсона, которая охватит штормы с силой ветра более 85 метров в секунду.

«Наша цель — переосмыслить, как открытость шкалы Саффира — Симпсона может привести к недооценке риска, и, в частности, как эта недооценка становится все более проблематичной в условиях потепления», — отметил один из авторов научной работы Майкл Венер.

Климатологи отметили, что антропогенное глобальное потепление вызвало значительное повышение температуры поверхности океана тропосферного воздуха в регионах, где формируются ураганы, тропические циклоны и тайфуны.

Команда провела анализ исторических данных об ураганах с 1980 по 2021 год, они обнаружили пять ураганов, которые можно было бы отнести к категории 6, и все они произошли за последние девять лет.

Исследователи также провели моделирование, чтобы выяснить, как потепление климата повлияет на усиление ураганов. Их модели показали, что при глобальном потеплении на 2 °C выше доиндустриального уровня риск штормов категории 6 увеличивается на 50% вблизи Филиппин и удваивается в Мексиканском заливе.

Ранее ученые выяснили, что Земля могла пройти критический порог потепления еще 14 лет назад.