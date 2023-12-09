Ученые нашли новый способ отслеживать «невидимый» космический мусор на орбите

Американские ученые из Мичиганского университета (UMICH) предложили решение проблемы обнаружения космического мусора, который остается невидимым для радаров из-за своих малых размеров. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По данным Европейского космического агентства, по состоянию на ноябрь 2023 года на земной орбите находилось около 35,6 тыс. фрагментов отслеживаемого космического мусора размером более 10 сантиметров. Это части старых спутников, отработанные ступени ракет и различные обломки. Однако кроме них в околоземном пространстве находится более 130 млн мелких частей, которые невозможно засечь с Земли с помощью радиоволн и телескопов.

Специалисты UMICH выяснили, что когда два объекта сталкиваются на орбитальных скоростях (до 30 тыс. км/ч), они производят достаточно сильный электрический всплеск, который регистрируется наземными радиотелескопами.

Кроме того, при столкновении обломки космического мусора электрически заряжаются и начинают выбрасывать заметные искры при сближении с другими заряженными фрагментами.

Ученые отметили, что электрические импульсы кратковременны и довольно слабы. Однако этот метод позволяет определять местоположение объектов размером до 1 миллиметра — в 100 раз меньше предела, доступного радиолокационному мониторингу космомусора.

Исследователи рассчитывают усовершенствовать методику, вычисляя по электрическим сигналам не только координаты, но и тип материала и форму обломков.

Ранее ученые предложили четыре лучших способа борьбы с космическим мусором.