Планетологи намерены искать следы жизни на одной из лун Сатурна

Ледяной спутник Сатурна Энцелад располагает условиями для возникновения органической жизни. К такому выводу пришла группа американских планетологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, под ледным панцирем Энцелад покрыт солеными океанами, чья площадь превышает океаны Земли. Как показали предыдущие данные с зонда NASA «Кассини», луна извергает ледяные шлейфы в окружающее пространство.

Исследователи космоса надеются получить содержащиеся в шлейфах частицы в ходе будущих космических миссий и изучить их на предмет содержания аминокислот, необходимых для образования органических молекул.

Чтобы проверить, смогут ли данные соединения уцелеть при выбросе в космос со скоростью 400 метров в секунду, ученые провели лабораторные испытания.

В ходе эксперимента команда создала ледяные зерна с помощью ионизации и электрораспыления, а затем измерила массу и заряд каждой получившейся частицы. Результаты показали, что замороженные аминокислоты выдерживают удар на скорости до 4,2 километра в секунду, что позволит собрать их с помощью существующих технологий.

Планетологи рассчитывают проверить свои расчеты на практике во время миссии NASA Europa Clipper, в ходе которой в 2024 году планируется отправить к одной из крупнейших лун Юпитера — Европе — автоматическую станцию. Европа имеет такой же ледяной состав, как и Энцелад.

Ранее планетологи назвали спутник Сатурна Титан и луну Юпитера Ганимед лучшими местами для зарождения внеземной жизни в Солнечной системе.