Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Планетологи намерены искать следы жизни на одной из лун Сатурна

PNAS: на Энцеладе есть вода и могут быть аминокислоты для органических молекул

close
100%
NASA

Ледяной спутник Сатурна Энцелад располагает условиями для возникновения органической жизни. К такому выводу пришла группа американских планетологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, под ледным панцирем Энцелад покрыт солеными океанами, чья площадь превышает океаны Земли. Как показали предыдущие данные с зонда NASA «Кассини», луна извергает ледяные шлейфы в окружающее пространство.

Исследователи космоса надеются получить содержащиеся в шлейфах частицы в ходе будущих космических миссий и изучить их на предмет содержания аминокислот, необходимых для образования органических молекул.

Чтобы проверить, смогут ли данные соединения уцелеть при выбросе в космос со скоростью 400 метров в секунду, ученые провели лабораторные испытания.

В ходе эксперимента команда создала ледяные зерна с помощью ионизации и электрораспыления, а затем измерила массу и заряд каждой получившейся частицы. Результаты показали, что замороженные аминокислоты выдерживают удар на скорости до 4,2 километра в секунду, что позволит собрать их с помощью существующих технологий.

Планетологи рассчитывают проверить свои расчеты на практике во время миссии NASA Europa Clipper, в ходе которой в 2024 году планируется отправить к одной из крупнейших лун Юпитера — Европе — автоматическую станцию. Европа имеет такой же ледяной состав, как и Энцелад.

Ранее планетологи назвали спутник Сатурна Титан и луну Юпитера Ганимед лучшими местами для зарождения внеземной жизни в Солнечной системе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий