Финансовый пессимизм характерен для более умных людей, выяснили ученые

Более высокий уровень финансового оптимизма связан с худшими умственными способностями, выяснили ученые из Университета Бата (UOB). Исследование опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Авторы работы опросили тысячи людей в Великобритании об их экономических перспективах и сравнили ответы с их истинным финансовым положение несколько лет спустя. В анкеты также были включены вопросы, предназначенные для оценки беглости речи, математических способностей, абстрактного мышления, памяти и способности запоминать слова.

Те, у кого более высокие когнитивные способности, как правило, были менее оптимистичны: респонденты, набравшие самые высокие баллы в когнитивных тестах, на 22% чаще попадали в категорию реалистов.

Предыдущие исследования обнаружили связь между оптимистичным взглядом на жизнь и лучшим здоровьем, а также более высоким общим качеством жизни. Новое исследование показывает, что чрезмерный оптимизм может привести к принятию неверных решений, например о том, сколько денег откладывать на пенсию.

Ранее ученые рассказали о способах сжечь калории после застолья.