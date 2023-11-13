Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал следить за возможным оттоком ведущих ученых из России

Медведев: в России удалось предотвратить массовый отток ведущих ученых

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. На это указал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Как следует из его слов, в настоящее время ситуация в сфере науки стабильная. Тем не менее, по словам Медведева, представителям властей необходимо и дальше внимательно следить за возможным отъездом ученых за границу.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — указал он, выступая на заседании президиума Совета при главе государства по науке и образованию.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли. Мероприятие состоялось на площадке ракетно-комической корпорации «Энергия», расположенной в подмосковном городе Королеве.

Позже, комментируя заседание, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов обратил внимание на приоритетное внимание первых лиц государства к развитию космической отрасли. В то же время политолог отметил, что в данном вопросе российский лидер делает ставку на молодых специалистов.

Ранее в РФ начали обсуждать вопрос изменения статуса магистратуры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий