Медведев призвал следить за возможным оттоком ведущих ученых из России

Правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. На это указал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Как следует из его слов, в настоящее время ситуация в сфере науки стабильная. Тем не менее, по словам Медведева, представителям властей необходимо и дальше внимательно следить за возможным отъездом ученых за границу.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — указал он, выступая на заседании президиума Совета при главе государства по науке и образованию.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли. Мероприятие состоялось на площадке ракетно-комической корпорации «Энергия», расположенной в подмосковном городе Королеве.

Позже, комментируя заседание, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов обратил внимание на приоритетное внимание первых лиц государства к развитию космической отрасли. В то же время политолог отметил, что в данном вопросе российский лидер делает ставку на молодых специалистов.

Ранее в РФ начали обсуждать вопрос изменения статуса магистратуры.